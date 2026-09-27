Ministro Arrau visita a carabinero baleado durante operativo en Lo Espejo

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se trasladó durante la tarde de este domingo hasta Clínica Las Condes, recinto asistencial al que fue llevado de urgencia el carabinero que resultó gravemente herido durante un procedimiento policial en Lo Espejo.

La autoridad acudió al centro de salud luego de conocerse la gravedad de las lesiones sufridas por el funcionario, quien recibió un impacto balístico durante un procedimiento desarrollado en el sector de la población Las Dunas.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, funcionarios policiales sostenían un enfrentamiento a disparos con un grupo de sujetos cuando el carabinero resultó herido.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Carabineros dispuso su evacuación de urgencia mediante un helicóptero institucional desde la 11ª Comisaría hasta Clínica Las Condes, donde fue ingresado para recibir atención médica.

Mientras Arrau se trasladó hasta el recinto asistencial, unidades territoriales y especializadas de Carabineros desplegaron un amplio operativo en el sector sur de Santiago.

Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias en que se produjo el enfrentamiento y reunir antecedentes sobre los hechos que terminaron con el funcionario gravemente herido.

El procedimiento policial continuaba en desarrollo durante la tarde de este domingo, a la espera de nuevos antecedentes sobre el estado de salud del carabinero y las diligencias desplegadas en Lo Espejo.

PURANOTICIA