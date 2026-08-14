Ministro Arrau justifica transmisión del traslado de reos a La Laguna y advierte déficit de 20 mil plazas carcelarias

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al traslado de internos de alta peligrosidad a la nueva cárcel La Laguna, en Talca, además de abordar la decisión de transmitir públicamente el operativo.

En conversación con Infinita, Arrau defendió la difusión del procedimiento y aseguró que se trató de una medida de interés público.

"Es algo que genera interés público, el traslado de reos, la forma en la que se hizo, el estándar de seguridad que aplicamos, que generó trastornos en la movilidad de personas y pedimos las disculpas del caso, pero es necesario".

El secretario de Estado sostuvo que la transmisión también tuvo como objetivo enviar una señal a quienes se encuentran privados de libertad.

"Estimamos necesario que fuera algo de conocimiento público, no solamente por la población, sino que por los delincuentes, para que entiendan que esto va a ir cambiando", añadió.

CERCA DE 700 INTERENOS FUERON TRASLADADOS

Arrau confirmó que al nuevo recinto penitenciario llegaron cerca de 700 internos, entre ellos 258 considerados de especial peligrosidad y cerca de 40 de máxima peligrosidad.

"Cerca de 700 personas, 258 de especial peligrosidad, y cerca de 40 de máxima peligrosidad. Es una cárcel que tiene una capacidad de algo más de 2.000 internos, y por tanto, nos quedan algunos días y semanas, esto no se va anunciando, pero lo de ayer (jueves) era lo más pesado en términos del tipo de población penal que se trasladó".

Respecto de los internos clasificados como de máxima peligrosidad, el ministro explicó que cuentan con un régimen de aislamiento y estricta segmentación de las salidas al patio.

"Están en un celda en solitario, con dos horas de patio al día. Se va segmentando la salida y para que la cantidad personal patio sea la menos posible y y no puedan relacionarse frecuentemente con las mismas personas".

Asimismo, explicó que las visitas se realizan a través de un vidrio, en un sistema similar al que se muestra en las películas.

También mencionó que en el recinto "abunda otro tipo de de de hábitos dentro de los recipientes penitenciarios, y un nivel de restricciones altísimo, de encomiendas prácticamente inexistentes".

DÉFICIT DE PLAZAS PENITENCIARIAS

En cuanto a la situación carcelaria del país, el titular de Seguridad planteó la necesidad de agilizar y reducir los costos de construcción de nuevos recintos penitenciarios, ante el déficit existente.

Sostuvo que se debe "ver cómo el país puede construir recintos penitenciarios de una manera más ágil, también más barata, como le digo, son recintos extremadamente caros. Se utilizan mecanismos concesiones, pero los estándares son altísimos y quizás hay que ver cómo podemos tener recintos penitenciarios para salir de esta crisis penitenciaria que tenemos".

Finalmente, Arrau cifró en 20 mil las plazas penitenciarias que actualmente hacen falta y adelantó que el Gobierno evalúa alternativas para acelerar la construcción de nuevos recintos.

"Renemos un déficit de 20 mil plazas, por lo tanto, estamos analizando también algunos planes alternativos para una construcción acelerada de recintos transitorios, pero para poder desatochar".

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