Francisco Riveros es designado como nuevo ministro del Deporte tras salida de Natalia Duco

El Gobierno ya definió al nuevo titular del deporte nacional. Tras confirmarse la renuncia de la exatleta Natalia Duco, el presidente José Antonio Kast designaría al abogado Francisco Riveros Cantuarias como nuevo ministro del Deporte.

El nombre del nuevo secretario de Estado ya fue remitido al Ministerio del Interior para la elaboración del decreto oficial que formalizará su nombramiento.

Riveros se desempeñaba hasta ahora en el Segundo Piso de La Moneda como asesor senior de la Presidencia, integrando el equipo de Alejandro Irarrázaval y ejerciendo como representante del Mandatario en el comité del Plan Auditoría Total.

El abogado cuenta además con una amplia trayectoria vinculada al ámbito deportivo y a la gestión institucional.

"Se trata de un profesional que cuenta con una trayectoria vinculada derechamente al deporte, con un perfil independiente y de absoluta confianza del Presidente", señalaron fuentes del Ejecutivo en La Moneda respecto a la nominación.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica, Riveros inició su trayectoria en la gestión deportiva en 2007, cuando ingresó al directorio de Palestino de la mano de su cercano Jorge Uauy.

Posteriormente, asumió como gerente general del club de La Cisterna, cargo que ejerció hasta 2009. Durante su administración ejecutiva, el cuadro "árabe" alcanzó la final del Torneo Clausura 2008 ante Colo Colo, uno de los hitos recientes de la institución.

Años más tarde, durante la segunda administración de Sebastián Piñera, Riveros volvió a la alta gestión deportiva al integrarse a la Corporación Santiago 2023, entidad encargada de organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

En dicho organismo se desempeñó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos, sumando experiencia en la planificación y gestión de uno de los principales eventos deportivos realizados en el país.

La llegada de Francisco Riveros se produce en medio de un cambio en la conducción del Ministerio del Deporte. Su antecesora, Natalia Duco, dejó el cargo después de cinco meses de gestión, en una administración marcada por distintas controversias.

La última de ellas estuvo relacionada con el cuestionado uso de un vehículo fiscal para asistir a una actividad privada, la que había sido informada como una reunión de trabajo.

La salida de la exlanzadora de bala también estuvo acompañada por la renuncia del subsecretario Andrés Otero.

Para ocupar este último cargo, las miradas apuntan a Sofía Rengifo, exdirectora del Instituto Nacional de Deportes (IND) y excandidata a diputada, como la principal opción para conformar la nueva dupla a cargo de la conducción del deporte chileno.

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