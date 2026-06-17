Ministro Arrau inicia nuevo copamiento policial en la Línea 1 del Metro de Santiago para reforzar seguridad

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó este miércoles un nuevo copamiento preventivo en el Metro de Santiago, esta vez en la Línea 1 y en los paraderos de buses asociados. El operativo se desarrolla durante esta mañana y se espera que las autoridades entreguen un balance durante la tarde.

La intervención comenzó a las 6:30 horas en la estación Baquedano, desde donde Arrau abordó un tren con destino a estación República para supervisar el despliegue policial, cuyo objetivo es reforzar la sensación de seguridad entre los usuarios del transporte público.

"Línea 1 del Metro es fundamental, un eje de transporte público muy importante, se movilizan cientos de miles de personas y cualquier trastorno, cualquier inseguridad que haya, afecta precisamente a esas personas que van al trabajo o en la tarde vuelven a sus casas", declaró el ministro.

La autoridad también explicó que el operativo se realiza con personal especializado y que no afecta la dotación policial destinada a labores territoriales.

"Esto se hace con unidades especializadas, radiopatrullas y otras, no quita dotación en unidades territoriales, entonces, son puntos focalizados de unidades que están en Carabineros para esto, para hacer servicios especiales", añadió Arrau.

Respecto de los ataques al transporte público, el ministro señaló que actualmente se tramita un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes alteren el funcionamiento de estos servicios.

"Se está tramitando un proyecto de ley muy importante para desincentivar y aumentar las penas a quienes efectivamente entorpezcan el tránsito en las vías férreas y en diferentes medios de transporte como el Metro, no solamente en Santiago, sino que también en Valparaíso y Biobío", sostuvo.

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