Ministro Arrau destaca caída de 16% en los robos con violencia e intimidación a nivel nacional

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, informó este lunes que los robos con violencia e intimidación disminuyeron un 16% a nivel nacional y un 20,6% en la región Metropolitana entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado.

La autoridad atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las policías, los municipios y distintas instituciones del Estado, mediante estrategias como la Estrategia de Fortalecimiento Operativo-Preventivo (EFOP) de Carabineros, el fortalecimiento del despliegue policial y la coordinación interinstitucional.

Durante el balance, Arrau también destacó diversas actividades desarrolladas durante la última semana, entre ellas una visita a la cárcel de San Antonio, donde advirtió el nivel de hacinamiento que enfrenta el recinto penitenciario.

“Hoy como Estado debemos ponernos al día no solo en construcción de nuevas cárceles, sino también en el soporte y modernización de esta fundamental institución. No podemos olvidar que el crimen también se combate dentro de las cárceles, y por eso nuestro Plan de Seguridad contempla un potente plan de construcción de cárceles concesionadas por el MOP”, sostuvo el ministro.

La autoridad también abordó la inspección realizada en el puerto de San Antonio, instancia en la que planteó la necesidad de fortalecer los controles y las capacidades de fiscalización en una infraestructura considerada estratégica para el país.

En materia de gestión territorial, Arrau valoró la coordinación desarrollada en la comuna de Maipú, donde participaron autoridades locales, policías, la Fiscalía y equipos municipales para analizar las principales problemáticas de seguridad y las medidas implementadas para enfrentar la delincuencia.

Respecto del combate al crimen organizado, el ministro destacó los recientes operativos realizados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), los que permitieron desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y golpear una célula del Tren de Aragua mediante procedimientos simultáneos en distintas regiones del país, con decenas de detenidos e importantes incautaciones de droga, dinero, armamento y otros elementos vinculados a actividades ilícitas.

En el ámbito legislativo, Arrau anunció que el Ejecutivo impulsará una serie de proyectos en materia de seguridad.

“Durante la presente semana el ejecutivo le dará urgencia suma al proyecto de ley que regula las reglas del uso de la fuerza y urgencia de discusión inmediata al proyecto que reforma la ley del sistema penal adolescente y el que extiende la legítima defensa a los funcionarios de franco de carabineros”, afirmó.

Finalmente, el ministro reiteró que los avances registrados responden al compromiso de las policías, las instituciones del Estado y el Gobierno, aunque enfatizó que la recuperación de la seguridad también requiere del compromiso de toda la sociedad, promoviendo una cultura de respeto, responsabilidad y rechazo a la impunidad.

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