Ministro Arrau destaca baja de 18% en homicidios a nivel nacional durante 2026

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró este martes que los homicidios han disminuido un 18% a nivel nacional durante 2026, mientras que los robos con violencia registran una baja de 20% en la región Metropolitana.

Las declaraciones fueron realizadas durante un operativo de copamiento policial en la estación Las Mercedes de la Línea 4 del Metro, instancia en la que la autoridad también abordó el reciente ataque armado contra un bus de Gendarmería en el que se intentó liberar a internos de la cárcel de Puente Alto.

“Llevamos una disminución de homicidios a nivel nacional de 18% en lo que va del año. En la región Metropolitana los robos con violencia, que son los que más preocupan a la ciudadanía, tienen una disminución de un 20%”, señaló el secretario de Estado durante un punto de prensa.

Asimismo, agregó que “hemos logrado tener mejores y seguimos avanzando, no hay ningún exitismo en esto, nos queda un largo camino por delante”.

ATAQUE A BUS DE GENDARMERÍA

Consultado por el ataque armado contra un vehículo de Gendarmería, ocurrido en un intento por liberar reos desde el penal de Puente Alto, Arrau calificó el hecho como de “máxima gravedad”.

“Gendarmería de Chile, que pasó a ser una institución policial hoy en día, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, precisamente tiene que ser reforzado. Tiene que tener eficiente el apoyo del Estado porque se enfrenta día a día a esto”, afirmó.

El ministro añadió que este tipo de hechos “es lo que se enfrenta día a día en nuestros recintos penitenciarios y en el traslado de imputados, similar también a lo que enfrentan las otras policías. Por eso tenemos que seguir aprobando leyes que le den más apoyo a nuestras policías”.

Además, destacó la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad al interior de los recintos penitenciarios. “Tenemos que aumentar los controles, invertir más en ‘body scan’, en aparatos que inhiban señales y que inhiban el ingreso de drones y otro tipo de elementos”, indicó.

OPERATIVO DE COPAMIENTO

En paralelo, Carabineros explicó que el operativo desplegado en la estación Las Mercedes busca reforzar la presencia policial en lugares donde la ciudadanía demanda mayores niveles de seguridad.

Desde la institución señalaron que “el operativo está asociado a marcar presencia y también algo que a veces es muy sensible, que la gente nos vea físicamente en los lugares donde ellos sienten la necesidad de sentirse más seguros”.

Por su parte, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, destacó los resultados obtenidos durante este año en materia de seguridad, especialmente en el combate al comercio ilegal dentro de las estaciones.

“En lo que llevamos de este año, hemos tenido resultados bien importantes. Hemos triplicado la cantidad de decomisos de mercadería de las personas que ejercen el comercio ilegal en las estaciones de Metro”, afirmó.

Además, señaló que los delitos al interior del sistema de transporte también han registrado una disminución. “En términos de la tasa total de delitos, en Metro tenemos delitos que están más bien asociados al robo, al hurto, y esa también va a la baja. Hemos tenido un 25% de disminución. Así es que, en general, los resultados han sido muy importantes este año”, agregó.

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