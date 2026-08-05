Hombre quema a su expareja e incendia departamento en Santiago

Un hombre de 35 años, de nacionalidad venezolana, fue acusado de incendiar a su expareja, a la sobrina de ella y el departamento donde ambas se encontraban, en un hecho ocurrido durante la noche del martes en la comuna de Santiago.

El episodio se registró en un edificio ubicado en calle Santa Elena, hasta donde llegó el sujeto portando bidones con combustible. Según los antecedentes preliminares, habría rociado a su expareja y a la sobrina de ella para posteriormente prenderles fuego, además de iniciar un incendio al interior del inmueble.

Tras el ataque, las víctimas lograron salir del departamento y fueron auxiliadas por vecinos del edificio, mientras que el hombre escapó por los balcones desde el piso 17 hasta los primeros niveles, logrando darse a la fuga.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, entregó detalles del procedimiento y señaló que "las víctimas logran arrancar hacia el pasillo del edificio, son ayudadas por vecinos, quienes les rocían agua para apagar el fuego. El imputado, finalmente, rocía combustible en todo el departamento y le prende fuego, generando un incendio que destruyó el departamento por dentro, por completo".

De acuerdo con la información entregada, las víctimas se encuentran fuera de riesgo vital. Sin embargo, la expareja del acusado permanece en estado grave tras sufrir quemaduras en el 22% de su cuerpo, mientras que su sobrina resultó con lesiones de menor consideración en brazos y piernas.

Tras el ataque, el Ministerio Público instruyó diligencias a personal del OS9 y Labocar de Carabineros, con el objetivo de recopilar antecedentes y esclarecer las circunstancias del hecho.

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