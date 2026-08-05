Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por 10 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que “conversamos con muchas personas e instituciones sobre las legítimas aprensiones del Sistema de Admisión Escolar. Escuchamos, presentamos indicaciones y recogimos lo que nos plantearon. Este proyecto de ley sigue avanzando gracias a esas conversaciones. Agradezco el proceso y espero que pueda seguir adelante”.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, sostuvo que “este proyecto tiene un giro importante que es volver a confiar en el sistema escolar. Esa confianza parte por devolverles a los colegios la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma".

"Estamos modificando un sistema que hasta la fecha se ha mostrado excesivamente rígido e impersonal, en el cual el protagonismo se lo ha llevado el azar y no otros factores como lo son el reconocimiento del esfuerzo y el mérito", añadió.

Desde el Ministerio de Educación detallan que el proyecto de ley mantiene el Sistema de Admisión Escolar (SAE), a través del cual las familias seguirán postulando mediante un registro único administrado por el Ministerio de Educación y todas las vacantes continuarán asignándose de manera centralizada, y se agrega el Mecanismo de Elección Mutua (MEM) como una etapa previa para verificar criterios de prioridad propios en los establecimientos con sobredemanda, sin constituir una vía paralela de admisión.

Asimismo, la iniciativa establece que los establecimientos que utilicen el MEM deberán reservar, por cada curso, al menos un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Además, incorpora mayores resguardos para las entrevistas informativas.

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