Ministro Arrau destaca baja de 13% en los homicidios durante el primer semestre de 2026

Tras encabezar un comité policial, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, acompañado por los altos mandos de las policías, subsecretarios y otras autoridades, entregó un balance de los principales indicadores de seguridad registrados durante el primer semestre del año.

Las cifras, que abarcan el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de junio de 2026, muestran una disminución del 13% en los homicidios consumados a nivel nacional.

De acuerdo con el balance, se registraron 442 víctimas de homicidio, frente a las 508 contabilizadas en igual período de 2025, lo que representa 66 víctimas menos.

En cuanto a los robos violentos, el ministro destacó una caída del 11% a nivel nacional, equivalente a 5.697 casos menos en comparación con el mismo período del año anterior.

En el caso de los secuestros, las estadísticas presentan diferencias según la institución que las reporta.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó 43 secuestros confirmados, frente a los 75 registrados en 2025, lo que representa una disminución del 42%. Además, precisó que el principal móvil continúa siendo el secuestro con fines extorsivos, con 23 casos, equivalentes al 53% del total.

Por su parte, Carabineros contabilizó 163 secuestros confirmados al 30 de junio, cifra que representa una baja del 6% respecto del mismo período del año pasado.

Frente a esta diferencia en los registros, el ministro Arrau explicó que ambas instituciones trabajan para unificar el análisis de este delito.

"Estamos trabajando para tener un informe consolidado quizás a nivel anual, porque la frecuencia de este delito es más baja y por tanto se requiere mayor análisis para ir segmentando, dependiendo el tipo de secuestro, extorsivo o no", explicó Arrau.

Durante el balance, el secretario de Estado también informó que las expulsiones de extranjeros alcanzaron las 1.039 en el período analizado, de las cuales 743 corresponden a la actual administración.

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