Ministro Arrau descarta Santiago para construir nueva cárcel: "Estamos buscando en zonas más lejanas"

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó que el Gobierno prepara un plan de infraestructura penitenciaria que busca superar las 20.000 nuevas plazas, en respuesta a un déficit estimado en 30.000.

Durante una entrevista en "Desde la Redacción" de La Tercera, el secretario de Estado fue enfático respecto a la magnitud de la propuesta: "Queremos lanzar un plan de infraestructura penitenciaria atómico", aseveró.

Ante la interrogante de si se contempla levantar un nuevo penal dentro de la comuna de Santiago, la autoridad gubernamental cerró la puerta a dicha alternativa. Con el propósito de reducir el impacto urbano y acelerar la ejecución de los proyectos, el jefe de la cartera explicó la dirección que tomarán. "Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas", puntualizó.

La hoja de ruta, según detalló Arrau, se basará en aprovechar cárceles que ya cuenten con espacio disponible y que no presenten grandes complejidades regulatorias. Sobre este punto, lanzó una clara advertencia: "Tengo que ser efectivo en esto, yo no puedo estar 20 años esperando un cambio de un plano regulador".

FAST TRACK Y CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

Para acelerar los tiempos de tramitación, el ministro valoró las herramientas que entrega la nueva normativa. "Una ley que existe hace poco nos permite un fast track: puedo evitar el estudio de impacto ambiental y tengo un silencio positivo para los permisos sectoriales de 30 o 60 días", especificó respecto a la agilización de los procesos.

Sumado a lo anterior, el diseño del plan contempla la adopción de métodos de construcción industrializada, tomando como referencia experiencias internacionales. "Estamos trabajando en este convenio, que nos facilite incorporar construcción industrializada, que sea utilizada en Argentina, en México, en cárceles de alta seguridad. Hemos estado mirando esa experiencia", indicó.

Finalmente, Arrau insistió en que la prioridad de su gestión es incrementar la capacidad penitenciaria sin sufrir demoras. "Estamos buscando lugares donde podamos avanzar rápido en esto, porque no podemos seguir esperando 20 años", concluyó.

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