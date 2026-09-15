Ministro Arrau anuncia "ajustes" a reglamento de Ley de Seguridad Municipal tras admitir que da pie a "interpretaciones equívocas"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de distintos municipios al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, asegurando que el texto no crea nuevas sanciones y que las exigencias cuestionadas ya están establecidas por ley. Sin embargo, reconoció que algunas redacciones pueden prestarse para “interpretaciones equívocas” y adelantó que serán ajustadas.

“El reglamento ingresado a Contraloría se ha conversado con varias oficinas de municipios", agregando que "hubo un trabajo previo muy importante por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito", aseguró.

Además, explicó que “lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley, y lo remite a la ley: qué pasa si es que no se cumple o si se cumplen ciertas cosas".

Sobre las críticas de algunos municipios aseguró “que vamos a tomar todos esos comentarios para hacer las clarificaciones para evitar cualquier tipo de malentendido. Así que agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta redacción, que puede dar espacio a interpretaciones equívocas".

“Bajo ningún punto estamos creando sanciones que no existan de manera legal vía reglamentaria. Si uno lee el texto, lo único que hace es remitir a una ley", aseguró Arrau en respuesta a las críticas de algunos municipios en relación a demasiadas exigencias.

Añadió con seguridad que “haremos los ajustes correspondientes para evitar estas malas interpretaciones".

“Un reglamento tan extenso, un sistema tan complejo, seguramente va a tener varias observaciones por parte de Contraloría. Hemos tomado contacto con las asociaciones de municipios, con los alcaldes, para explicarles esta situación, para que haya tranquilidad", finalizó el ministro de Seguridad Pública.

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