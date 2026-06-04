Ministro Arrau aborda el plan de seguridad y reconoce que recibió un documento "bastante acabado" de parte de Steinert

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el plan presentado ante el Congreso tomó como base un documento elaborado durante la gestión de Trinidad Steinert.

Esto, luego de que la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, afirmara que siempre existió un plan de seguridad y que este fue entregado al Ministerio del Interior y que "ahí quedó".

Consultado por esos dichos, el secretario de Estado manifestó que “yo recibí por parte de la ministra una versión tres de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes”.

Arrau explicó que “los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran siete también; los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente había un trabajo avanzado”.

La autoridad manifestó que la nueva conducción del Ministerio de Seguridad no buscó partir desde cero.

"Nosotros no creemos en la refundación de partir de cero y, sobre todo, cuando hablamos de temas de seguridad pública, la estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura, este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente, hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía, gestión, para que esto funcione”.

Bajo ese contexto, planteó que “este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente; hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía y gestión para que esto funcione”.

Respecto a las razones por las que el plan no fue oficializado durante la gestión Steinert, pese a que Quintana afirmó que había sido entregado al Ministerio del Interior, el secretario de Estado respondió que "no sé, tendría que preguntárselo a la exministra”.

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