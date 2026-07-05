Ministra Ximena Rincón anticipa baja de hasta $100 en el precio de las bencinas esta semana

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anticipó que el precio de las bencinas podría registrar una baja durante la próxima actualización de tarifas, prevista para esta semana, siempre que las condiciones del mercado internacional se mantengan sin cambios.

En entrevista con Mesa Central de Teletrece, la secretaria de Estado confirmó las proyecciones entregadas previamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien adelantó que la disminución podría acercarse a los $100 por litro.

"Yo creo que hay buenas noticias, si todo sigue como está deberá bajar", afirmó.

La eventual reducción se conocerá con la publicación del próximo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), una vez cumplido el período de tres semanas establecido para la actualización de los precios de los combustibles.

Durante la entrevista, Rincón también defendió la decisión adoptada por el Gobierno al inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast de incrementar el valor de los combustibles, medida que, según explicó, permitió fortalecer las finanzas públicas. "Significó 2.000 millones de dólares aproximadamente de ahorro para el Estado, lo que no es poco", sostuvo.

La ministra argumentó que mantener un subsidio generalizado a los combustibles habría significado destinar importantes recursos públicos a sectores con mayor capacidad económica. "De lo contrario, ese monto se habría gastado en subsidiar a los que tienen más recursos", indicó.

Asimismo, explicó que el transporte público recibió apoyos específicos y destacó el avance que ha experimentado la electromovilidad, especialmente en la Región Metropolitana.

"Son los que tienen autos, porque el transporte público en regiones tuvo un apoyo. En el caso de la región Metropolitana el 70% hoy día es energía, electromovilidad, en el país es bajito todavía eso y nos está empujando de este tipo de medidas a caminar a la electromovilidad", señaló.

La autoridad reiteró que el comportamiento de los precios dependerá de la evolución del mercado internacional y de los factores considerados en el mecanismo de cálculo aplicado en cada actualización de ENAP.

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