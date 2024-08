Ministra Vallejo arremete contra Enel por incumplimientos en reposición del servicio eléctrico y advierte sobre proceso de caducidad

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este domingo al nuevo ultimátum emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la empresa Enel, exigiendo que restablezca el suministro eléctrico a los clientes restantes en la Región Metropolitana dentro de las próximas 72 horas.

Vallejo explicó, en una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, que este es el tercer proceso de caducidad iniciado contra Enel desde que comenzó el masivo corte de luz. En los dos primeros procesos, la empresa cumplió con reponer el servicio a 20 mil clientes en 24 horas y a 14 mil hogares en 48 horas. Este nuevo plazo, que vence el martes, afecta a unos 7 mil clientes que aún no han recuperado el suministro.

La ministra señaló que Enel ha sido "el caso más grave, porque no solamente han habido incumplimientos legales, sino que además no nos han entregado información correcta”. Aunque evitó afirmar que la empresa haya mentido intencionadamente, Vallejo destacó que una auditoría realizada por la SEC reveló que la información proporcionada por Enel sobre la situación de sus cuadrillas y el número de usuarios afectados no era precisa.

"Hay varias regularidades en esto, y eso ameritó que no solamente se iniciara esta auditoría, sino que también llegáramos a tal punto que no lo hicimos con toda la empresa, pero en este caso sí, del proceso de caducidad. Nos entregó información errónea en varias oportunidades: de las cuadrillas, de la ubicación de las cuadrillas, del contacto con los usuarios, del total de usuarios sin suministro", apuntó.

