Ministra Uriarte rectifica sus dichos y se disculpa tras acusar negacionismo de diputados republicanos: "Tuve un error de comprensión"

La ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, comentó la tensa situación que se vivió en la Cámara de Diputados cuando un par de parlamentarios republicanos alegaron en contra de los recursos destinados a la "supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos" y al "Museo de la Mala Memoria", en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2023.

De esta manera, Uriarte declaró que "los ciudadanos que observan día a día el comportamiento de sus autoridades, lo que esperan es que estemos a la altura del encargo que nos han hecho (...) el proferir palabras que se sabe son provocativas, son dolorosas, que infieren un nuevo dolor a personas que ya han sufrido suficiente".

"Lamentamos profundamente que hoy en Chile, en el año 2022, aún tengamos que escuchar palabras como la de la existencia de supuestos detenidos desaparecidos. Eso ofende la memoria y la historia de Chile", continuó.

Asimismo, dijo que "todo lo que dista mucho de, por ejemplo, desconocer la existencia de la violación de derechos humanos y la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados en nuestro país desde 1973 en adelante".

No obstante, más tarde, la ministra salió a rectificar sus dichos, afirmando que “tuve un error de comprensión respecto de unos dichos de algunos diputados del Partido Republicano sobre de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.

Luego agregó que “para nosotros y con eso me refiero al progresismo y a la izquierda chilena, ese es un tema realmente de una sensibilidad altísima. Mal entendí el hecho de que diputados del Partido Republicano hubieran negado la existencia de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, porque no fue eso lo que dijeron”.

Bajo ese sentido detalló que “lo que dijeron los diputados del Partido Republicano fue ‘la supuesta búsqueda’ de detenidos desaparecidos”.

La ministra explicó que “he querido corregir de inmediato mis dichos, porque no es mi intención imputarles a determinados diputados, a ninguno, dichos que no corresponde a lo que ellos efectivamente manifestaron (...) los diputados no hicieron referencia a una no existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.

Y el diputado Cristián Araya destacó la rectificación de Uriarte. “En nombre de los diputados Republicanos afectados por este error de la ministra Ana Lya Uriarte, queremos valorar que la ministra reconociera inmediatamente por un error de desinformación. Se dejó llevar por la información que circulaba, tergiversada por parte del Partido Comunista de que nosotros habíamos negado la existencia de detenidos desaparecidos”.

“El Partido Republicano está absolutamente comprometido con los Derechos Humanos y eso exige que seamos muy claros a la hora de hablar en esta temática. Pero también significa que vamos a cuidar de forma muy meticulosa el uso de los recursos económicos, especialmente con materias tan sensibles”, cerró.

PURANOTICIA