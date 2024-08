Ministra Tohá desliza que robo a Brinks podría tener conexión con grupos delictuales de la macrozona sur

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este miércoles la presunta vinculación entre los grupos que operan en la macrozona sur y la delincuencia común. Además, comentó la omisión de denuncia y obstrucción de la investigación, tras revelarse que la Policía de Investigaciones contaba con antecedentes sobre el asalto a la sucursal Brinks en Rancagua, ocurrida el viernes pasado.

Respecto a esto último, ayer el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, llamó a retiro al prefecto provincial de Cachapoal, Álex Zúñiga Castañeda, por no informar oportunamente a la Fiscalía Regional de O’Higgins los datos que manejaba sobre la preparación de un robo a una empresa de valores de Rancagua.

En entrevista con Radio Pauta, la jefa del equipo político explicó que “la PDI está dando una explicación que es consistente con lo que dio a conocer la Fiscalía, pero eso no excusa que hay una investigación en curso. La investigación tiene que llegar a conclusiones, digamos, más detalladas de lo que pasó”.

“Lo que sabemos hasta el momento es que la PDI trabaja con muchos informantes, personas que están en el terreno y que colaboran con la policía dándole antecedentes, muchas veces son personas que tienen cercanía con grupos criminales o conocen a criminales, y le dieron a un funcionario de investigaciones un antecedente de que venía un robo de esta naturaleza y le dieron una serie de datos de cómo iba a ser ese robo”, agregó la autoridad.

“Esta persona le dio a conocer a su jefatura, en la provincia de Cachapoal, esta información, y la jefatura no tomó ninguna acción. No se le dio peso a este antecedente, no se le dio seguimiento, y finalmente se provocó el atraco. Pero los antecedentes que recibió en esta entrega de datos el funcionario no son exactamente los mismos del robo que se produjo finalmente”, indicó la ministra.

“Se identificó una empresa que iba a ser asaltada y en realidad fue asaltada otra empresa, pero igual coincidían las fechas, coincidían bastantes elementos, el periodo, entonces se considera que es grave que habiendo recibido una información de este tipo no se le haya dado peso y no se le haya dado seguimiento”, complementó.

MACROZONA SUR V/S DELINCUENCIA COMÚN

Durante la audiencia de formalización de este martes contra los 18 imputados, se dio a conocer que habrían sido sustraídos cerca de 12 mil millones de pesos. Además, se reveló que una de las armas incautadas fue utilizada en 2022 en el ataque a la exministra del Interior, Izkia Siches.

Respecto a este dato y la confirmación de conexiones con grupos que operan en la macrozona sur, la ministra Tohá sostuvo que “eso tenemos que establecerlo en la investigación, porque hay distintas posibilidades. Hay una posibilidad de que personas que participan en acciones reivindicativas violentas en el sur también participen en atracos como el de Brinks”.

“Es que hay grupos criminales que se dedican a proveer armas a otros delincuentes para cometer delitos, y que el mismo grupo criminal le haya provisto armas a la gente del sur y a las personas que actuaron aquí en Rancagua en el asalto de Brinks. Como sea, lo que nos muestra es que hay vinculaciones entre grupos criminales de naturaleza muy distintas a primera vista, pero uno ve que al final tan distintos no son”, añadió Tohá.

“Llevamos harto tiempo señalando, y muchas investigaciones lo han establecido, que las acciones reivindicativas en el sur se han mezclado con criminalidad común, y hay personas que se dedican a hacer ambas cosas. En la mañana van y hacen una acción teóricamente por una causa de origen político, y en la tarde hacen un asalto de criminalidad común, y las cosas se mezclan, y lucran con los asaltos, y también con eso levantan recursos para sus ataques de tipo reivindicativo”, explicó la secretaria de Estado.

“Por eso es tan importante que nadie confunda las acciones violentas con las causas propias del pueblo mapuche, porque esas causas han sido usadas para objetivos y actividades muy distintas de las que aparentemente les dieron origen”, cerró.

También la ministra reveló que existía el dato de carabineros presuntamente involucrados en el atraco. “Hay un testigo que dice que tenía un dato de que habría carabineros involucrados, eso tiene que investigarse, por ahora es eso, no tenemos todavía más elementos para juzgar si es un antecedente certero o no, lo tiene que establecer la investigación”.

Finalmente, según estableció la Fiscalía en la primera jornada de formalización, el robo fue realizado por una “organización criminal interregional”, la cual contaba con una “estructura jerarquizada y permanente en el tiempo”.

