Ministra Steinert y presunto secuestro de empresario en San Miguel: "Esperamos tener resultados lo más pronto posible"

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a la investigación por el presunto secuestro de un empresario de 84 años en la comuna de San Miguel, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes, cuando el dueño de una ferretería se encontraba llegando a su domicilio a bordo de una camioneta, momento en que fue abordado por desconocidos que se movilizaban en tres vehículos.

Los individuos obligaron a la víctima a descender de su camioneta y luego lo forzaron a subir a un automóvil. Posteriormente, a cuadras del lugar, fue encontrado el vehículo del empresario.

Al respecto, la secretaria de Estado explicó que la investigación está a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI). "Es una investigación delicada y reservada", expresó.

"Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible”, indicó.

Al ser consultada por eventuales contactos con la familia o por la posible petición de una recompensa, indicó: “Son datos que prefiero mantener en reserva por la importancia de la investigación y lo delicado de la misma”.

Cabe señalar que el empresario es insulinodependiente y necesita medicación cada seis horas y una dieta especial.

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