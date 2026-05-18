“El gobierno está demostrando atisbos autoritarios”: Diputado Venegas tras votación de megarreforma en Comisión de Trabajo

En ese contexto, Venegas realizó una contundente critica al gobierno por los tiempos de votación y la manera en que se ha dado el debate legislativo, sosteniendo que “este gobierno es un gobierno sordo, un gobierno que no quiere escuchar. Estos días ha quedado demostrado que no tiene respeto por la deliberación democrática”, agregando que una reforma de esta magnitud “debió discutirse durante cinco o seis meses” y no en apenas dos semanas.

La comisión rechazó los artículos 26 y 27, vinculados a modificaciones en la franquicia tributaria del Sence, defendiendo un mecanismo clave para la capacitación laboral, mientras que aprobó el artículo 30, que endurece las sanciones por uso indebido de licencias médicas en el sector público, estableciendo que conductas como falsificarlas constituyen una falta grave al principio de probidad.

El parlamentario cuestionó además que el proyecto haya pasado solo por tres comisiones y que en la Comisión de Trabajo, instancia directamente vinculada al empleo, se hayan debatido solo dos materias, pese al impacto laboral de la iniciativa “uno relacionado con licencias fraudulentas, donde existía acuerdo transversal, y otro sobre el eventual término del Sence, una institución fundamental para la capacitación laboral, especialmente en medio de la transformación tecnológica que vive el país”, señaló.

Finalmente, Venegas advirtió que “se ha socavado la deliberación democrática de nuestros problemas y eso marca una forma de actuar del Gobierno para los próximos años. Le va a hacer el quite a la democracia, al debate y a la discusión. Es un gobierno que ya está demostrando atisbos autoritarios”.

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