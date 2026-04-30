Ministra Steinert anuncia querella contra senador Núñez tras dichos sobre "vinculo familiar con un abogado narco"

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció una querella contra el senador comunista Daniel Núñez, por sus declaraciones en redes sociales sobre el caso del abogado y expareja de la secretaria de Estado, vinculado a la defensa de casos de narcotráfico.

Utilizando su cuenta personal en la red social X, la autoridad gubernamental fue categórica al comunicar la medida judicial. "Presentaré querella criminal contra senador PC Daniel Núñez, por imputación injuriosa, dañando mi honra".

Añadió que "tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra Lincolao. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr. Núñez".

El origen de esta controversia se remonta a una publicación previa realizada por el propio legislador en la misma red social. A través de un registro audiovisual, el congresista manifestó que la jefa de Seguridad “debe dar un paso al costado por su vinculo familiar con un abogado narco”.

En esa misma línea, el representante de la Cámara Alta profundizó en sus críticas hacia la autoridad, argumentando que “es un gravísimo error que la ministra de Seguridad no haya disuelto la sociedad comercial que mantenía con su expareja, un abogado que defendió a un conocido traficante en un caso muy bullado de drogas, particularmente marihuana”.

Durante su intervención, Núñez advirtió sobre las intenciones de las organizaciones ilícitas, asegurando que el narcotráfico y el crimen organizado “buscan infiltrar al Estado”. Bajo esa premisa, el senador comunista enfatizó que “el vínculo familiar que mantiene la ministra Steinert con este abogado es un riesgo para justamente enfrentar esta situación”.

Para concluir su mensaje, el parlamentario reiteró su exigencia de renuncia hacia la secretaria de Estado. “Por eso entonces es que la ministra debe dar un paso al costado, ya que en Chile tenemos que tener certeza absoluta que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad que el narcotráfico o el crimen organizado presionen, utilicen o infiltren al Estado de Chile y a sus máximas autoridades”, sentenció.

PURANOTICIA