Ministra Steinert admitió que no esperaba la exigencia del Congreso "de un plan de seguridad estructurado"

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, respondió las críticas recibidas por la ausencia de un documento estructurado y formalizado con las medidas del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad.

Esto se produce luego de la cuestionada presentación de la autoridad ante la Cámara de Diputados, instancia en la que parlamentarios de oposición y algunos del oficialismo cuestionaron la falta de una hoja de ruta concreta en el área.

En entrevista en radio Agricultura respecto a si ha sido difícil ejercer el rol de ministra, reconoció que "hay aspectos que sí han sido, si bien no más duros, más complejos, que me llaman la atención, por supuesto, pero nada que no sea abordable".

Añadió que "se puede seguir adelante con mayor cautela en algunos temas, como por ejemplo esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto".

En ese contexto, manifestó que "cuando se nos solicitó en un principio en la comisión del Senado lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes, vieron que no tenía o reunía los requisitos que ellos esperaban, entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados, ayer lo expuse en un seminario en La Tercera, y cada vez que me preguntan trato de poder explicarlo con mayor detención".

Posteriormente y por medio de su cuenta en X, la secretaria de Estado sostuvo que "el Plan existe, fue presentado al Senado y a la Cámara de Diputados. Se está formalizando por escrito en plazos sin precedentes".

"Mientras tanto: en 60 días, 7.000 detenidos, +40 toneladas de droga incautadas y la mayor incautación de marihuana en 25 años. Eso es plan en acción”, añadió.

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