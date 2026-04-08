Ministra Sedini enfrenta críticas y reafirma su rol: “Seguiré siendo la cara del Gobierno, no me voy a esconder”

Frente a los cuestionamientos que han surgido en torno a su rol comunicacional, la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, salió al paso de las críticas para ratificar su posición en el Ejecutivo. La secretaria de Estado defendió con firmeza su impronta personal y aseguró que "Seguiré siendo la cara del Gobierno, no me voy a esconder", descartando cualquier paso al costado ante los juicios a su gestión.

En una conversación mantenida con Radio 13 C, la titular de la Segegob fue enfática al definir su compromiso institucional: “Yo vine a ser la cara del Gobierno como vocera y lo voy a hacer, no me voy a esconder”, aseveró Sedini.

Respecto a las diversas lecturas que ha generado su despliegue en estas primeras semanas, la ministra aclaró que no se hará responsable de las percepciones externas. “yo no me voy a hacer cargo de las interpretaciones de cada uno. En este caso, el estilo lo pongo yo y es el estilo también del Presidente Kast. Y en ese sentido, nosotros no nos perdemos del foco”, añadió la autoridad.

Para Sedini, los cuestionamientos son un elemento inherente a la actividad pública. En esa línea, manifestó que “Las críticas son parte del mundo político y la verdad es que nosotros estamos aquí hacer nuestro trabajo y que nos miren con resultados”.

Asimismo, la ministra vocera aprovechó la instancia para desestimar los rumores sobre un eventual ajuste en el equipo de ministros en el corto plazo. Utilizando una analogía sobre las próximas Fiestas Patrias, afirmó: “Yo creo que los ministros no solo van a llegar a bailar cueca (en septiembre), sino que vamos a hacer una fonda entre todos los ministros”.

La secretaria de Estado manifestó su plena confianza en los nombramientos realizados por el Jefe de Estado, argumentando que los perfiles responden a la contingencia nacional. “Yo tengo mucha fe en el gabinete que ha nombrado el Presidente Kast, porque en este gobierno de emergencia se requerían ciertas personalidades en particular, y creo que los ministros están muy bien elegidos para cada una de las carteras”, sostuvo.

Al abordar la intensidad de los ataques recibidos en apenas catorce días de administración, Sedini apuntó a una falta de perspectiva por parte de los detractores. “Siempre van a haber opiniones diversas. Hay gente que va a opinar que le gusta o no le gusta un ministro u otro, pero cuando hay críticas tan profundas en dos semanas, demuestra un poco de ansiedad política con poca realidad de la gestión y de la instalación de un gobierno”, argumentó.

En otro ámbito, la ministra respondió a las presiones de la oposición sobre la transparencia en los exámenes de drogas de la actual administración. Al respecto, aseguró no tener inconvenientes en hacer público el test que se realizó antes de asumir su cargo.

“Es importante dar señales a la ciudadanía, sobre todo cuando uno está de frente al crimen organizado y quiere dar una batalla potente, el Presidente a las 10 de la mañana se va a hacer el test de pelo, que es el que todos sabemos que da más información”, detalló Sedini en la entrevista radial.

Sobre el procedimiento general del gabinete, la vocera explicó que tanto a ministros como a subsecretarios se les solicitó, previo a la instalación, someterse de manera voluntaria a una muestra de pelo. “Eso ocurrió y yo personalmente me lo hice”, confirmó la secretaria de Estado.

Sedini precisó que, si bien los resultados de dichos exámenes estaban disponibles inicialmente en la denominada “Moneda chica”, actualmente el Gobierno no tiene reparos en darlos a conocer.

Finalmente, recalcó que el Mandatario entregará anuncios tras realizarse su propio examen, enfatizando que “es un tema prioritario y las autoridades son los primeros que tienen que dar el ejemplo de no tener ninguna relación con las drogas”.

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