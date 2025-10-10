Ministra Orellana exculpa al SernamEG por supuesta negligencia en libertad condicional del agresor de Nabila Rifo: "Eso es falso"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la supuesta negligencia del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) que habría llevado a la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo.

A través de su cuenta de X, la autoridad dijo: "¿se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no hizo su trabajo? No, eso es falso".

"Para comprobarlo basta revisar la ley vigente. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a las libertades condicionales? Y esta norma, además, fue actualizada y reforzada el año 2023. Por lo tanto, pasó hace poquito por el Congreso", indicó.

La secretaria de Estado explicó que la ley señala que “si una persona que cometió un delito en mi contra pide una libertad condicional, yo debo ser notificada. ¿Notificada de cualquier forma? No, tengo que ser notificada de la forma en que yo elegí cuando se terminó el juicio y lo declararon culpable”.

En el caso de Nabila Rifo, Orellana detalló que “se definió en 2017 y es vía domicilio, y no solo eso, sino que la norma además dice que, en el caso de personas con discapacidad visual, esa notificación tiene que ser especialmente accesible”.

Finalmente, la ministra manifestó que ni la víctima ni el Servicio fueron notificados y mencionó que desde que se dio a conocer esta situación, han realizado “todos los análisis jurídicos, velar por su seguridad, informándole de todos los pasos en forma presencial. Y, en tercer lugar, también buscando todas las formas en que esto se pueda mejorar”.

PURANOTICIA