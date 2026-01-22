Ministra Orellana defiende labor del Ministerio de la Mujer y evita comentarios sobre sucesora Judith Marín

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió al nombramiento de Judith Marín como futura titular de la cartera en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en medio de cuestionamientos por su perfil y el eventual riesgo que implicaría para los derechos adquiridos de las mujeres.

En entrevista con Radio ADN, Orellana abordó la continuidad de las políticas implementadas hasta ahora: “Bueno, tal como me tocó a mí, hay cosas que independiente de lo que yo opine, hay que hacer, son las que son materias de ley”. Añadió que “la ley no es una opción. Yo en particular asumí un compromiso con la exministra Mónica Zalaquett de seguir tramitando un par de proyectos que nos parecía que eran de consenso”, y recalcó que a la nueva ministra le corresponderá implementar la ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

Respecto a esa tarea, Orellana advirtió: “Yo creo que va a ser una tarea bien ardua. Nosotras hemos estado abocadas principalmente a eso durante este último año, integrando las primeras comunas al sistema integrado de atención en violencia de género”.

Sobre el perfil de Marín, señaló que “no creo que la edad sea impedimento de nada, de hecho, es más joven de lo que era yo cuando asumí, pero por poquito, y creo que hay una experiencia que tiene que ver con pasar por concejalía. Los municipios son la primera puerta de las personas para los servicios públicos en la mayoría de los casos”.

En esa línea, Orellana subrayó que “malamente podría yo calificar a quien me va a reemplazar, porque tengo una tarea que es fundamental, que hacer un traspaso, y que no es solamente de burocracia, no es no solamente administrativo. Hay un trabajo que viene haciendo el ministerio, antes el Sernameg, desde el año 92”.

Consultada por el temor de que ese trabajo se interrumpa, enfatizó: “Entiendo que se ven con preocupación ejemplos de otros países, pero el ministerio de la Mujer y Equidad de género no es un capricho, es un ministerio creado por ley y debatido por tres años, y por lo tanto requiere un debate quien quiera ponerlo en cuestión”.

Además, recordó que “los planes que tiene nuestro ministerio no son una ocurrencia mía, de hecho, el primer plan nacional de igualdad, cuando nosotros hablamos de la transversalización de género, de que existen encargadas de género en todas las reparticiones, perdón, pero eso existe desde el Gobierno de Ricardo Lagos, no es un invento de este Gobierno”.

Finalmente, Orellana advirtió que “hay cuestiones que difícilmente se pueden dejar de debatir cuando tenemos un millón de mujeres fuera del mercado laboral, según expresa la encuesta del INE, por necesidades familiares permanentes, que tiene que ver con la corresponsabilidad, cómo facilitamos ese ingreso. Hay distintas opiniones en eso, por supuesto, pero son parte de la discusión democrática, pero no por eso van a dejar de ser problemas que hay que abordar”.

