Ministra Marín defiende ante el Senado la remoción de exdirectora del SernamEG: “La decisión es fundada en materia de confianza"

Ante la comisión de la Mujer del Senado, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, ratificó la determinación de exigir la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco, quien se desempeñaba como directora nacional del SernamEG.

Durante su comparecencia en la instancia legislativa, la secretaria de Estado argumentó que “la decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, y contemplando la indemnización correspondiente”. Con estas palabras, despejó dudas sobre los motivos detrás de la salida de la autoridad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

La autoridad reveló además que la funcionaria hizo uso de una licencia médica tras ser informada de la medida administrativa. Respecto a este punto, la ministra precisó que “estamos en la responsabilidad de acogerla, puesto que no podemos poner en cuestión el pronunciamiento de un profesional de la salud”. En ese sentido, confirmó que el proceso de remoción seguirá su curso legal una vez que concluya el periodo de reposo de Carrasco.

Por su parte, la subsecretaria Daniela Castro admitió que “a lo mejor podría haber sido distinto, pero lamentablemente nuestro ministerio no contaba con los antecedentes fácticos que proporcionarían una decisión distinta”. Quien fue la encargada de comunicarse con la ahora exdirectora, confesó que “me tocó realizar el contacto con ella (...), claramente no es una situación cómoda para nadie”.

En otro orden de temas, la ministra se refirió al ajuste presupuestario del 3% determinado por la administración del Presidente José Antonio Kast. Sobre este punto, dio garantías de que no se verán afectadas las políticas fundamentales: “No vamos a tocar programas como el 4 a 7, respecto a mujeres jefas de hogar… quiero transmitir esa tranquilidad”, aseveró.

Asimismo, Marín manifestó su inquietud por la realidad financiera de la Fundación Prodemu, señalando que “tenemos una situación muy preocupante, muy delicada, que es una situación de arrastre”. En ese contexto, recordó que el pasado 2 de abril sostuvo un encuentro con la contralora Dorothy Pérez para buscar salidas al déficit de la entidad. “Incluso tiene un déficit en materia presupuestaria… esperamos que conforme a la celeridad administrativa esto se pueda solucionar”, puntualizó.

Finalmente, la ministra Marín enfatizó que el proyecto de Sala Cuna representa una prioridad para el Ejecutivo. “Es una preocupación para nosotros y del Presidente José Antonio Kast”, sostuvo, añadiendo que el trabajo interministerial es clave para el éxito de la propuesta.

“Nuestros equipos están colaborando con otros ministerios… debe tener una rigurosidad técnica y una sostenibilidad financiera en el tiempo”, concluyó.

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