Ministra Marín califica de "indignante" el caso de una mujer que dio a luz en un peaje de Talcahuano

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se refirió al caso de una mujerque dio a luz en un vehículo, luego que se impidiera su paso por el peaje por no tener dinero en efectivo para pagar la tarifa.

El caso ocurrió en la ruta Interportuaria, mientras una pareja se dirigía desde Penco al Hospital Las Higueras de Talcahuano. Al llegar al peaje, se les exigió el pago de $2.500 para continuar el trayecto, pero no contaban con dinero en efectivo ni sencillo.

La secretaria de Estado aseguró que “es indignante que una mujer, que su bebé, haya tenido que conocer la vida en estas condiciones. Como sociedad repudiamos esa falta de humanidad. Yo creo que el criterio humano siempre tiene que estar primero en lugar de cumplir una regla”, agregó.

Dylan Nova, pareja de la mujer y padre de la recién nacida, relató a Chilevisión que el peaje era atendido por una mujer, quien les pidió “sencillo", pero que tenían.

El hombre contó que estuvieron entre “10 y 15 minutos ahí, dialogando con la mujer para que nos levantara la barrera. Ella nos decía que no, que no podía, que si queríamos podíamos atravesarla, pero a la fuerza. Teníamos que pagar, si no, no la iba a levantar. Por $2.500. Le pregunté si ella podía pagarlo y yo se lo devolvía después. Me dijo: ‘son $2.500 que no tengo’”.

“¿Con esa respuesta qué espera uno?“, se cuestionó, asegurando que el chofer del vehículo se logró conseguir $5.000 para pagar el peaje y cruzar. Sin embargo, a los poco minutos la bebé nació.

Además, indicó que solo habían transcurrido entre dos y cinco minutos desde que pasaron la barrera cuando la mujer tuvo una fuerte contracción y nació su hija al interior del automóvil.

Tras el parto, la familia se dirigió al hospital Las Higueras donde tanto la madre como la hija quedaron hospitalizadas.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Además, la autoridad abordó el proyecto que impulsa el Gobierno para reforzar las medidas cautelares en casos de violencia contra las mujeres y planteó la necesidad de aumentar las consecuencias para quienes inutilicen dispositivos de monitoreo telemático.

“Me parece insuficiente que alguien que destruye la tobillera, además, solamente sufra, digamos, la consecuencia por daños. Creo que eso es un desacato, eso es incumplir una medida cautelar y, por lo tanto, debe sufrir una consecuencia mayor”, señaló en entrevista con radio Pauta.

Añadió que el Gobierno “busca modificar la legislación para que estas conductas puedan tener mayor peso al momento de evaluar una eventual prisión preventiva”.

“El 20,8% de los femicidas tenía medidas cautelares vigentes al momento de cometer este mayor delito”, indicó, citando el último informe de femicidios del año 2024.

La ministra de la Mujer aseguró que se debe evitar el “peregrinaje cautelar, que puede ocurrir cuando una causa pasa desde un tribunal de Familia a uno de Garantía. La víctima queda con esta suerte de incertidumbre, de desprotección”

Consultada por los recursos a su cartera afirmó que “en ningún caso nuestro ajuste presupuestario constituyó un daño a las usuarias. Hubo una inyección de $700 millones al programa 4 a 7 y una asignación de $1.000 millones para emprendimientos”.

PURANOTICIA