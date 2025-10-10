Ministra Lobos asegura que se están agilizando los procesos para que los fondos lleguen oportunamente al Ejército

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió a las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien, ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto dio cuenta de la situación crítica de su institución, derivada de los recortes que ya aplicó el Ministerio de Hacienda en 2025.

En conversación con radio Sonar, la autoridad recalcó que se está trabajando para que esos recursos lleguen con celeridad.

“Intervino la propia representante de la Dirección de Presupuestos, de que están en curso los decretos de resignación presupuestaria para poder cubrir la brecha que se produce, como lo señaló el propio Iturriaga, respecto del tema de los recursos asociados a los estados de excepción”, explicó.

Indicó que se entregarán los recursos al Ejército, “para que pueda terminar adecuadamente el presupuesto 2025 y está financiado, con un presupuesto de continuidad para el año 2026".

Respecto a las razones por las que aun los recursos no han sido entregados, la secretaria de Estado explicó que se debe a los tiempos en que demora la toma de razón del decreto de las resignaciones presupuestarias.

“No es un tema de que no estén los recursos, sino un tema de los tiempos para que esos recursos lleguen adecuadamente al Ejército, pero no hay un problema de que esos recursos no van a estar disponibles para que puedan terminar el año adecuadamente en el cumplimiento de sus funciones”, sostuvo.

El comandante Iturriaga expuso que, producto de los recortes aplicados por el Ministerio de Hacienda en 2025, el déficit ascendería a $40.000 millones, de los cuales $14.000 millones corresponden a los despliegues militares en el norte y sur del país. “Indudablemente que estamos en una situación compleja para terminar el año”, advirtió.

Desde el Ministerio de Defensa, en tanto, se reiteró el compromiso de restituir los recursos mediante diversos mecanismos. “Se han ido estableciendo compromisos con la Dipres de restituir esos fondos durante 2025 a través de diversos mecanismos y ya se han estado tramitando los decretos para tal efecto”, indicaron.

Asimismo, subrayaron que “las Fuerzas Armadas contarán con los recursos necesarios, este año y el próximo”.

PURANOTICIA