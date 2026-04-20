Ministra Lincolao por detención de presuntos agresores: "Me siento triste por los estudiantes, imagino que hoy se arrepienten"

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se refirió a la detención de tres personas por la agresión que sufrió el miércoles 8 de abril en la Universidad Austral en Valdivia.

Durante una entrevista concedida a radio Infinita, la secretaria de Estado expresó sus sentimientos frente a la situación judicial de los aprehendidos. Al respecto, confesó sentirse "triste por un lado, porque yo me imagino que los padres, la familia de los tres estudiantes están preocupados, yo también soy mamá, entonces creo que nunca es agradable tener a un hijo en una situación así".

En esa misma línea de reflexión personal, la autoridad gubernamental agregó: "También me siento triste por los estudiantes, porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos y yo siempre digo, como mamá, que a veces cuando uno es joven toma decisiones que no son necesariamente las que tomaría cuando es más adulto".

Junto con lamentar el escenario de los jóvenes, la ministra destacó la celeridad de las instituciones a cargo de las pesquisas. "Por una parte me siento triste por ellos, por otro lado, muy agradecida de las autoridades, del Ministerio Público y yo sé que la PDI y Fiscalía han trabajado juntas en hacer las diligencias y lo han hecho bastante rápido. Son 12 días desde los hechos y ya tenemos este avance", valoró.

Sobre los eventuales castigos que arriesgan los involucrados, Lincolao enfatizó la importancia de establecer límites claros, argumentando que "este caso es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no, porque son jóvenes".

Para detallar el curso de las medidas disciplinarias y penales, puntualizó: "El Ministerio Público, la universidad y otras entidades que tengan competencia en la toma de decisiones van a usar las consecuencias que son parte de su reglamento".

Por otra parte, la jefa de la cartera de Ciencia dio a conocer que fue contactada telefónicamente por el directorio de la casa de estudios. Según relató, desde la instancia le "dijeron que iban a trabajar con la universidad para que el reglamento se cumpla. Y al final, eso es lo que yo creo que todos los chilenos esperan. Que no haya esta área gris que a veces se dice 'estas cosas no se deben hacer', pero en la práctica, nada pasa cuando ocurren".

Finalmente, la ministra recordó los momentos posteriores a la agresión y la reacción de la máxima autoridad académica del plantel. Sobre esto, reveló que "el rector a mí me pidió disculpas esas dos horas, él después fue a la PDI a hablar conmigo y me pidió disculpas, me pidió disculpas después, él se sentía muy angustiado".

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