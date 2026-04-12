Ministra Lincolao aceptó disculpas públicas de consejo académico y directorio de la Universidad Austral

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, aceptó y respondió las disculpas públicas ofrecidas por los dos cuerpos colegiados de la Universidad Austral de Chile, el consejo académico y el directorio de la institución, tras la agresión sufrida el miércoles pasado en Valdivia.

En respuesta a la carta del consejo académico, la ministra manifestó: “Recibo sus palabras con aprecio. Sé que estos hechos no representan a la comunidad universitaria en su conjunto, y valoro que el Consejo haya tomado una posición clara y oportuna. Asimismo, lamento que mi presencia haya terminado opacando una actividad relevante y las buenas noticias que se compartieron ese día”.

Asimismo agradeció al rector Egon Montecinos sus esfuerzos por desescalar la situación en un momento complejo para todos. “Esto no cambia en nada nuestro compromiso como Ministerio de seguir apoyando a la Universidad en investigación, tecnología e innovación”, recalcó.

En la misiva enviada por el consejo, el cuerpo colegiado manifestó su total e irrestricto repudio a los actos de violencia sufridos por la Ministra Lincolao, consistentes en atentados contra su integridad física y psíquica.

“Tales hechos son contrarios al diálogo, la tolerancia y el pluralismo que la Universidad cultiva y promueve; son también contrarios a su misión y su historia. Los Estatutos de nuestra Universidad declaran su adhesión irrestricta a ‘los valores culturales, intelectuales y morales de la sociedad’, reconociendo y resguardando ‘la libre expresión de ideas dentro del mutuo respeto’. A lo largo de la historia de la UACh, autoridades de distintos signos políticos han visitado y recorrido sus instalaciones; mientras en sus aulas y en sus equipos de gobierno y gestión han convivido y conviven personas que adhieren a distintas corrientes de pensamiento”, señaló.

Como correlato de lo anterior y siendo uno de los cuerpos colegiados superiores de la institución, el consejo reafirmó su compromiso de resguardar la vigencia y observancia de los valores estatuarios de la Universidad Austral de Chile. En particular, se comprometió a apoyar el correcto desarrollo de las investigaciones ya iniciadas para esclarecer estos hechos y aplicar las sanciones acordes a su gravedad, en el marco de los procedimientos reglamentarios y legales vigentes.

El consejo añadió que “en tanto autoridades universitarias, representantes del personal académico y del estudiantado, nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para fomentar los espacios de reflexión sobre lo acaecido; y adoptar todas las medidas preventivas y correctivas pertinentes para evitar que hechos tan lamentables como los ocurridos el pasado 8 de abril se reproduzcan en el futuro”.

DIRECTORIO USACH

Igualmente, la ministra agradeció la carta enviada por el directorio UACh: “Recibo sus disculpas con aprecio, así como el tono claro con que abordan los hechos ocurridos. Valoro especialmente la disposición del Directorio a hacerse cargo de la situación y a impulsar las acciones necesarias”.

Planteó que “más allá de los hechos ocurridos, valoro profundamente la invitación cursada, la oportunidad de dialogar con los académicos, y de haber participado en la ceremonia de inicio del año académico”.

“Agradezco nuevamente la comunicación y quedo a disposición para continuar avanzando en una agenda de colaboración con la Universidad Austral de Chile”, finalizó la Ministra.

En la carta, el directorio planteó que solicitaron formalmente a la rectoría que se instruyan todas las acciones que correspondan para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades individuales que procedan.

“Asimismo, nos aseguraremos de que se adopten medidas concretas y ejemplificadoras, en estricto apego a la normativa vigente, de modo de resguardar el orden institucional y evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir”.

Finalmente reiteraron “nuestras disculpas y nuestro compromiso con una Universidad que promueva activamente el respeto, el diálogo democrático y la convivencia basada en la dignidad de las personas”.

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