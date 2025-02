Ministra Jara descarta aspiraciones presidenciales y dice estar enfocada en la implementación de la reforma de pensiones

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha ganado protagonismo tras la aprobación de la reforma de pensiones, lo que ha llevado a algunos a especular sobre una posible candidatura presidencial por parte del PC.

Pese a esto, la ministra fue clara al afirmar que ese tema no se ha discutido dentro de su partido. "Yo tengo que trabajar en la implementación de esto", señaló en una entrevista con CHV Noticias. Además, reconoció que la etapa de implementación representa un gran desafío: "He visto lo que ha pasado después de que se aprobó la ley. Hay mucha inquietud. Hay algunos bien así como preocupados, porque viene ahora una gran tarea de implementación. Entonces, yo estoy abocada a esa tarea".

Jara destacó la magnitud del cambio al describirlo como "la reforma más grande del sistema de pensiones desde el sistema que se nos impuso en la dictadura en el año 81". Subrayó que el contexto democrático actual exigirá "una implementación correcta" debido a las auditorías y revisiones que tendrá el proceso. "Me encantaría poder cumplir esa tarea, aunque eso depende de si sigo contando o no con la confianza del Presidente", añadió.

Sobre las especulaciones acerca de una posible candidatura presidencial, la ministra descartó la idea y reafirmó su compromiso con el proyecto de pensiones: "No hay ninguna otra opción abierta. Eso no se ha discutido, porque en el partido en el que yo milito, las discusiones no parten con uno autoproclamándose".

Finalmente, dejó en claro su posición frente a los escenarios hipotéticos: "No actúo en base a la ficción. No respondo en base a la ficción. No me pongo en esas situaciones. No hago especulación".

