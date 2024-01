Ministra del Trabajo descartó que presidente Boric conociera de las reuniones con Zalaquett previo a la polémica

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara (PC), señaló que no es real que hubiese informado al presidente Gabriel Boric con anterioridad sobre la reunión en casa del lobbista Pablo Zalaquett.

Esto luego que tres dirigentes del Partido Comunista aseguraran a El Mostrador que la secretaria de Estado "había informado al presidente Boric del encuentro y este lo autorizó".

Desde La Moneda, la autoridad aclaró que "eso es falso, la verdad es que yo le informé al Presidente con posterioridad cuando esto ya estaba en la polémica”.

“No lo hice con anterioridad porque en realidad me reúno con todo el mundo y no paso previamente por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no, así que aquí la responsabilidad es mía", recalcó la titular de Trabajo.

Asimismo, sostuvo que esa información queda "descartado absolutamente" al igual que el que hubiese informado a más personas del Gobierno con anticipación sobre el encuentro.

“La responsabilidad es mía, yo tomé la decisión", subrayó la ministra Jara.

PURANOTICIA