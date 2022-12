Ministra del Interior: "Si expertos es una fórmula tan mágica, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos?"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las conversaciones que los partidos políticos están sosteniendo para llegar a un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente.

En esa materia, en declaraciones en el programa «Tolerancia Cero», de CNN Chile, manifestó que “si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?”.

La jefa de gabinete sostuvo que “lo que hemos visto nosotros en este proceso, en esta discusión, es que Amarillos ha sido como un escudo de la derecha para enfrentar a la opinión pública; personas que vienen de una tradición, no sé, democrática, de centroizquierda, que hoy día están en ciertas posturas y que le permite a la derecha decir ‘no, si no somos nosotros: es Amarillos’”.

La secretaria de Estado agregó que “ahora, ¿por qué Amarillos se presta para esto? Eso supera mis capacidades”.

La titular del Interior afirmó que “ha sido difícil llegar a un acuerdo, pero se ha persistido en la búsqueda de acuerdo (...) Cuando se quiere romper la negociación, es muy fácil romperla. Aquí se ha continuado conversando”.

Con respecto a las declaraciones del ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien dijo que no es necesario una nueva Constitución, Tohá aseveró que "no hay ninguna encuesta que muestre que la mayoría no quiera cambiar la Constitución”.

Añadió que “nunca vamos a preferir no tener un proceso constitucional, nunca vamos a encontrar que es mejor quedarnos donde estamos”.

