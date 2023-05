Ministra del Interior retoma sus funciones citando en su domicilio a dirigentes y ministros del Socialismo Democrático

La ministra del Interior, Carolina Tohá, quien este miércoles retomó sus funciones, citó en su casa a los presidentes de partidos y ministros del Socialismo Democrático, una de las "dos almas" del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Según La Tercera, la reunión fue citada a las 20:00 horas y su objetivo fue hacer una síntesis de lo conversado la semana pasada, ya que Apruebo Dignidad no hará lo mismo, debido a que la vocera Camila Vallejo se encuentra en Nueva York exponiendo sobre libertad de expresión ante la ONU.

Uno de los temas a abordar era el despliegue que tendrán el día de la elección, ya que van en listas separadas: el PPD y el Partido Radical en la lista «Todo por Chile»; mientras que el Partido Socialista y el Partido Liberal van en «Unidad para Chile», junto a Apruebo Dignidad.

Por lo mismo, tanto para La Moneda como para los presidentes de partidos, es muy importante que el actuar de sus representantes sea alineado y en un clima de unidad.

Además, el comité político de ministros evaluó escenarios y definió algunas líneas para el desplante político del presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, se decidió que el Mandatario no tendrá protagonismo en esa jornada -para que una posible derrota no se asocie al Ejecutivo- y lo más probable es que Boric no haga declaraciones después de la elección y que ese día solo lo acompañen los ministros del comité político.

Asimismo, el miércoles 10 de mayo se realizará un comité político ampliado, con la presencia del Presidente, para abordar los resultados de la elección y definir las líneas a seguir.

