Ministra del Interior expresó "preocupación" por decisión de la Corte Suprema de descartar nuevo concurso para Fiscal Nacional

Ante la decisión del máximo tribunal de omitir realizar un nuevo concurso para Fiscal nacional y los cuestionamientos de los partidos oficialistas por el acuerdo constituyente, se refirió este martes la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

En conversación con radio Universo, la autoridad expresó en primer lugar, su preocupación respecto del actuar de la Corte Suprema. Luego, hizo hincapié también a las continuas reacciones generadas por el acuerdo constituyente de parte del oficialismo.

"Cuando el Presidente de la República tiene la certeza de que para el bien de las instituciones hay que actuar en una dirección, no solo puede, sino que debe tomar las medidas del caso para que todos los actores que tienen algo que decir conozcan su opinión y la ponderen", comenzó señalando la jefa de gabinete.

"A mi me genera preocupación", señaló la titular de Interior por la decisión de desechar una nuevo concurso, agregando posteriormente al respecto que una parte del Senado cree que esto es al revés, "que ellos deciden quién es el mejor nombre y se lo imponen al Presidente de la República, las personas que creen que así debe funcionar el sistema no han entendido la lógica que tiene", complementó.

Por otro lado, comentó las diversos regaños hechos por voces oficialistas, como el ex convencional del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, y la diputada del PC, Karol Cariola, quien indicó que el texto acordado entre distintas fuerzas no daba para celebrar.

"Ni Marcos Barraza ni Flavia Torrealba son parlamentarios y lo de Karol, que no le da para celebrar, me parece totalmente legítimo, no está diciendo que va a oponerse o que va a poner obstáculos al acuerdo. Considera que no es para hacer una fiesta, pero es un camino", consignó.

A su vez, indicó que el acuerdo era un trabajo de joyería, en el cual se construyeron voluntades, confianzas, y no se desistió cuando esto se estaba cayendo. "Entonces, quizás no hay que hacer una fiesta en la calle, pero en nuestra conciencia, en nuestro corazón, debemos tener gran satisfacción de que nos repusimos de ese momento en que parecía que esto se iba al carajo", acotó.

Ante la incomodidad de muchos parlamentarios que han señalado que no es el acuerdo que querían en un 100%, Tohá manifestó que otra posibilidad es que no se tenga un proceso participativo y se discuta simplemente a través de reformas en el Congreso, que es lo que se ha intentado evitar. "Entonces, las personas que siempre han sido partidarias de una nueva Constitución y que hoy no les gusta el acuerdo, yo les pregunto qué proponen", cerró la secretaria de Estado.

