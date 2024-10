Ministra del Interior descarta polemizar por acusación constitucional: "Nuestra pelea es contra la inseguridad, la violencia y los delitos"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó polemizar por la acusación constitucional en su contra y dijo que el foco de sus prioridades es la seguridad pública.

La jefa de gabinete fue consultada al respecto en una actividad en el aeródromo de Tobalaba de La Reina, junto a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Justicia, Luis Cordero, para entregar detalles sobre el presupuesto para seguridad en 2025.

Ministra Tohá: "No me van a hacer pelear con la acusación constitucional"

“A mí no me van a hacer pelear con la acusación constitucional. Nuestra pelea está en otra parte, la pelea del Gobierno está en otra parte, la pelea de los chilenos está en otra parte”, dijo la ministra, agregando que se trata de “una pelea contra la inseguridad, contra la violencia y contra los delitos”.

“Las personas debe estar cansada de vernos en este tipo de peleas, porque saben que nos va mejor y tenemos más resultados, cuando trabajamos de otra manera. Cuando logramos construir un trabajo común, cuando se avanza con unidad, o cuando se construyen acuerdos, cosas como las que hemos hecho con las leyes de las 40 horas, con papito corazón, con el cumplimiento tributario y con el royalty”, afirmó.

“Eso mismo es lo que queremos y lo que hemos buscado en seguridad y no vamos a apartarnos de eso”, subrayó.

Junto con ello mencionó que el Presupuesto para el 2025 “refleja en gran medida los que nos toca y voy a seguir concentrada en eso. No voy a apartar de eso con motivo de esta situación en el parlamento”.

Agregó que va a contestar “todo lo que corresponde a la acusación constitucional, pero hay un abogado, que se va a encargar de estar contestado las consultas, respondiendo los requerimientos de la comisión y nosotros vamos a estar concentrados en los que nos corresponde, que son las tareas de seguridad”.

Ante la consulta de si considera que la acusación constitucional en su contra es “una cortina de humo”, como lo planteó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Tohá reiteró que “ya respondí que no me van a hacer pelear con la acusación constitucional, yo peleo para donde me corresponde”.

La comisión especial que analizará la acusación constitucional presentada con la ministra del Interior se constituirá este miércoles en el Congreso.

