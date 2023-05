Ministra de Salud y crisis de las Isapres: "Van a seguir existiendo y se pueden abrir nuevas"

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que las isapres "van a seguir existiendo" y que "se pueden abrir nuevas" con la ley corta que el Gobierno ingresó al Congreso para hacer viable el pago de los excesos cobrados por las aseguradoras a sus afiliados.

En entrevista con El Mercurio, partió abordando la supuesta renuncia que circuló como rumor durante la polémica con las isapres. "Nunca he pensado en renunciar. Conozco muy de cerca el ministerio. Fui funcionaria, jefa de departamento, jefa de división y trabajaba, por el cargo en Epidemiología, muy cercanamente a los subsecretarios y ministros. Entonces, siempre he sabido que el ministerio es una moledora de carne".

En cuanto al pago de US$1.452 millones que según las aseguradoras no sería abordable, dijo que eso "va a depender de las distintas isapres. Las isapres no son un solo homogéneo. Hay isapre que su cartera es toda después de 2020, por lo tanto, no tiene ningún cobro en exceso, no tiene ni que reducir su cotización, solamente tiene que suspender el cobro a los menores de dos años. Si mañana se abre una nueva isapre, va a tener todo el set de reglas nuevo".

En ese sentido, añadió que "no estamos impidiendo por ley que se creen nuevas isapres, ese negocio sigue abierto. La Constitución sigue dando garantías de que la gente puede tener seguros privados, las distintas isapres están en distintas situaciones y, por lo tanto, la cifra para unas es más abordable que para otras".

Luego, agregó que "no es una situación donde todas están en la misma condición, o que el Gobierno por un proyecto de ley, que es lo que de alguna forma están diciendo, está estatizando de facto. No es así. Van a seguir existiendo las isapres, se pueden abrir nuevas isapres".

