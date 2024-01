Ministra de Obras Públicas será citada a la Cámara por falta de cupos para vuelos a Rapa Nui

Tras tomar conocimiento de denuncias de los habitantes de Rapa Nui, respecto a que no se estaría respetando el compromiso adquirido por la empresa Latam en torno a asegurar un número de cupos para los residentes del lugar que salieran o regresaran a la isla, el diputado Hotuiti Teao anunció que citará a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Baja, para abordar estar problemática y exigir el cumplimiento del acuerdo por parte de la empresa.

Según detalló el parlamentario, “el 2019 la empresa Latam, luego de una serie de reuniones con la Codeipa, se comprometió a disponer diariamente de 15 cupos para residentes de Rapa Nui, además de una tarifa especial para quienes fueran parte del registro del ministerio del Interior. Lamentablemente hoy hemos conocido de parte de la propia comunidad, que esto no se estaría respetando”.

Por esta razón, continuó, "he pedido que se cite con urgencia a la ministra de Obras Públicas a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, de la cual soy parte, para pedirle a la autoridad de Gobierno que se resuelva a la brevedad este caso y que se evalúen eventuales sanciones a la empresa por faltar al compromiso adquirido”.

Al mismo tiempo, Teao recordó que “en mayo del año pasado realizamos una serie de gestiones para aumentar la frecuencia de los vuelos y así reactivar el turismo. Hace algunos días Latam anunció que aumentará los vuelos a la isla durante febrero, pero ¿de qué sirve esta noticia si no se está considerando a nuestra gente primero? ¿De qué sirve llenar la isla de turistas si quienes viene ahí todo el año son discriminados? Esto debe solucionarte cuanto antes”.

Finalmente, el legislador señaló que “esto no es un capricho de la comunidad, es un tema de justicia con una de zonas más alejadas de nuestro país que debe ser respetada, no solo por su historia y cultura, sino que también porque viven compatriotas que no merecen este tipo de tratos”.

