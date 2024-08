Ministra de Obras Públicas dice tras cortes de luz que el Estado y las empresas "tendremos que fortalecer los planes de contingencia"

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a la emergencia por los cortes de suministro eléctrico tras el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país.

En conversación con radio Duna, la secretaria de Estado manifestó que “tenemos que tomar conciencia que estamos frente a eventos de la naturaleza que no habíamos conocido antes (…) y el Estado y las empresas, tendremos que fortalecer los planes de contingencia”.

Al ser consultada respecto a si Enel estuvo a la altura de responderle a los clientes, la titular de Obras Públicas dijo que “yo creo que no, y hay consenso general en eso. No sola esa empresa, son varias las empresas eléctricas que no han podido resolver oportunamente la situación”.

“No han estado a la altura y por eso hay que hacer una revisión de los protocolos de contingencia (…) y hacer planes mucho más robustos, sabiendo que es posible que esto vuelva a ocurrir”, subrayó.

La secretaria de Estado señaló que se debe “revisar la relación del Estado y las empresas privadas” recalcando que “más allá de este caso o de otros eventos, es necesario revisar el modelo, pero prefiero por la vía de actualizarlo”.

“A mí me gusta una capacidad más de intervención de tomar el control en situaciones de emergencia o de capacidad sancionatoria. Hay que avanzar más en ese sentido que si vamos a ser propietarios de empresas o no”, indicó.

López afirmó que “no da al Estado invertir en la infraestructura que se necesita, por eso se hacen relaciones público-privadas (…) Y ese es el camino y corresponde fortalecer eso”.

PURANOTICIA