Ministra de Justicia y críticas a nominación de Marta Herrera para Fiscal Nacional: "Espero que no estén fundadas en un sesgo de género"

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, manifestó que la candidata nombrada por el presidente Gabriel Boric para el cargo de Fiscal Nacional, Marta Herrera, es una profesional “de carrera” y rechazó la crítica realizada por la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip).

La secretaria de Estado, que participó de una actividad relacionada con la campaña navideña de Correos de Chile, dio un punto de prensa en donde se refirió al tema.

“Cuatro de los cinco integrantes de la quina son personas que son internas a la fiscalía, la decisión de la Corte Suprema fue elaborar una quina con personas fundamentalmente internas. La señora Marta Herrera es una profesional de larga trayectoria, llegó a la fiscalía con el exfiscal (Guillermo) Piedrabuena, continuó con el fiscal Sabas Chahuán y continuó con el fiscal (Jorge) Abbott”, indicó.

LEER TAMBIÉN: Funcionarios del Ministerio Público afirman que Marta Herrera “avala malas prácticas”.

Afirmó que “eso significa que es una persona de carrera, es una persona de carrera interna como la gran mayoría de los funcionarios de la Fiscalía Nacional y como lo son los otros tres fiscales regionales que estaban en la quina, por lo tanto, nos parece que acá pensar que una persona, por haber cumplido funciones de funcionaria pública se merece o tiene que ser tildada con todas las decisiones de los superiores no es razonable, sería lo mismo que aplicar ese criterio para cualquier otro funcionario público”.

Ríos recalcó que “yo espero que estas críticas no estén fundadas en un sesgo de género, me parece que acá es importante evaluar las competencias, la trayectoria, el currículum y el trabajo que ha realizado Marta Herrera y no solo quién haya sido su jefe en un momento, porque, además, ha tenido tres distintos jefes, tres fiscales nacionales con los que contó con la confianza de su fiscal”.

Anteriormente, en conversación con Tele13 Radio, expresó su anhelo de que el Senado pueda dar su visto favorable. “Esta es una decisión muy importante para el país, para la Fiscalía, así que estamos esperanzados que el Senado concurra (...) estamos confiados, esperamos que podamos contar con el apoyo”, declaró.

Añadió que “esto no es un gallito entre el Congreso y el Gobierno. Este es un tema extremadamente importante, es un tema bien transversal porque lo que vimos en la primera votación y lo que nosotros hemos visto en todas las conversaciones en estos días es que no hay posiciones que crucen el espectro ideológico, acá no hay posiciones del oficialismo en un sentido y de la oposición en otro"”.

PURANOTICIA