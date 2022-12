Ministra de Justicia admitió que su par de la Mujer expresó "preocupación" por presencia de Ángel Valencia en quina para Fiscal Nacional

El Senado definirá si aprueba o no la postulación de Marta Herrera como Fiscal Nacional. Durante la tarde de este lunes se definirá si la segunda propuesta del presidente Gabriel Boric obtiene el respaldo de una dividida Cámara Alta, desde donde algunos parlamentarios han criticado a la abogada al definirla como la "continuidad de Jorge Abbott".

La votación en la Sala será a las 15:00 horas. Antes, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, defendió la nominación de Herrera ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Frente a las críticas por los vínculos con Abbott, Ríos recordó que Herrera "fue nombrada en sus cargos por Sabas Chahuán y hoy se desempeña con el fiscal Meléndez. No nos parece que porque una funcionaria haya tenido distintas jefaturas se pueda decir que esa persona no tiene que ser evaluada en sus méritos individuales sino que por su última jefatura".

Respecto al fracaso de la elección de José Morales -primera carta del Ejecutivo y que fue rechazado con 31 de 33 votos- y ante las inmediatas críticas que ha recibido Herrera, la ministra lamentó "que se anuncien votos en uno u otro sentido antes de escuchar lo que dice la candidata".

"Es importante que este espacio de deliberación sea significativo, no solo un cumplimiento de una norma, sino la posibilidad profunda que tiene el Senado de escuchar las distintas opciones y hacerse una opinión", añadió.

Además, la secretaria de Estado acusó que los cuestionamientos se pudieron haber hecho cuando la Corte Suprema definió la quina: "Partimos de la base que las cinco personas que están en la quina tienen las competencias para realizar este trabajo".

Consultada por qué el Gobierno eligió a Morales en primera instancia y no a Herrera, la ministra respondió que "en las conversaciones en el Senado se nos manifestaba un apoyo transversal a Morales, por eso partimos por esa candidatura, entendiendo que tenía apoyos en todas las bancadas. Estuvimos a 2 votos y en esta otra ocasión decidimos optar por la persona que pensamos que tiene las competencias para ejercer el cargo".

En tanto, el presidente de la comisión, Matías Walker (Demócratas), le preguntó a la titular de Justicia por el abogado Ángel Valencia, quien integró la quina de candidatos y sobre quien se rumoreó que no era del gusto de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por haber sido defensor del exjuez Luis Barría en un caso de abuso sexual.

"Se le cuestionó por asumir la defensa de imputados por delitos sexuales. Entendí, por declaraciones de la ministra del Interior y de la ministra de la Mujer que de alguna manera se le cuestionaba por ello (...) Se lo pregunto directamente, si el hecho de ejercer la defensa letrada de un imputado, por cualquier delito, -porque hasta los condenados del juicio de Nuremberg merecieron defensa letrada de un abogado, y así nos enseñaron a todos en las escuelas de derecho- si es o no inhabilitante para el gobierno", consultó.

Ríos respondió que “el Presidente fue muy claro hace varias semanas atrás en decir que el gobierno no tenía ningún veto, no existía ningún veto respecto de ninguna de las candidaturas. Para nosotros no es un obstáculo que una persona se haya dedicado al oficio de la defensa letrada en el sistema penal, en ningún caso".

"Acá la decisión que ha tomado el Presidente es evaluando cuál es la persona que cumple mejor con las competencias para este cargo y en ningún caso respecto de un listado de deficiencias o peros que se puedan tener de los otros candidatos, todos candidatos legítimos, ratificados por la Corte Suprema, y sobre los cuales nosotros no hemos planteado ningún reproche público en este sentido", agregó.

Luego reconoció que "otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso. E insisto: no existe ningún veto”.

PURANOTICIA