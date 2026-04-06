Ministra de Educación por inicio de cobro a deudores del CAE: "No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, ratificó el compromiso del Ejecutivo para que los beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE) que perciban remuneraciones por sobre los $5 millones retomen sus obligaciones financieras.

Esta determinación surge tras el anuncio oficial de la Tesorería General de la República (TGR), organismo que confirmó el inicio de los procedimientos de cobro para este segmento.

En el marco de un punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda, la secretaria de Estado enfatizó la importancia de la recaudación fiscal en el contexto actual. “Estamos analizando todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar, que también se tienen que cobrar. Y no vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos que, especialmente en momentos como este, pero en general, tienen que poder recaudarse y recuperarse".

Respecto a la puesta en marcha de estas medidas, la autoridad ministerial añadió que “se está dando inicio hoy día a esta cobranza, a estos procedimientos y vamos a seguir. Es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado".

En relación a la situación de aquellos deudores que poseen rentas inferiores a los $5 millones, la ministra aclaró que el sistema contempla mecanismos de protección vigentes. Al respecto, puntualizó que el CAE “es un crédito que tiene ciertas ayudas, como por ejemplo, poder suspender el pago de la deuda o bien poder rebajar las cuotas para aquellos deudores hacia los cuales la cuota representa más de un 10% de su ingreso”.

Para finalizar su intervención, la ministra Arzola hizo un llamado a la responsabilidad de los usuarios que cuentan con capacidad de pago efectiva, señalando que “esos son beneficios que existen y que, por supuesto, hay que activarlos y hay que solicitarlos en los casos en que proceda, pero lo importante es que acá la gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas”.

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