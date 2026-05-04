Ministra de Desarrollo Social defiende recorte de presupuesto en el Injuv y adelanta un "reordenamiento"

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió el recorte presupuestario de 47,7% al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), como un proceso de ordenamiento.

En diálogo con radio Agricultura, la secretaria de Estado argumentó que las asignaciones financieras se van adaptando según el nivel de ejecución anual. Al respecto, aseguró que la medida “se está ejecutando de manera muy responsable”. Para ilustrar este punto, la autoridad utilizó otra área de su cartera como ejemplo: “En el caso de los ajuares garantizamos de que ningún niño en Chile no va a tener su ajuar”.

Frente a la inminente reducción de personal, Wulf confirmó las desvinculaciones, señalando que “nosotros hemos sido muy transparentes en conversarlos con las asociaciones de funcionarios. Eso es lo que va a ocurrir (despidos), pero siempre poniendo el foco en ofrecer una institucionalidad que permita que los jóvenes estén mejor en Chile”.

Adicionalmente, la ministra anticipó los planes futuros para la entidad, revelando que “se está avanzando en plantear una propuesta de reordenamiento de nueva institucionalidad, que sea un organismo técnico, que diseñe política pública y que esa política se implemente a través del mismo ministerio”.

Para dimensionar la situación actual del servicio, la jefa de la cartera desglosó las cifras operativas. “El 90% del presupuesto del Injuv, que es de aproximadamente 8 mil millones de pesos, se gasta en sueldos y en gastos administrativos. Solamente el 10% en programas y de ese 10% la población juvenil que es atendida es un 0,7%”, precisó.

Finalmente, la autoridad de Gobierno hizo hincapié en la “necesidad de reordenar la institucionalidad que aborda los desafíos que enfrenta hoy día nuestra juventud. Tenemos que cuidar los recursos de todos los chilenos”.

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