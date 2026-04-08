Ministra de Desarrollo Social defiende proyectos de seguridad escolar y apunta a causas sociales de la violencia

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, se refirió a las dos iniciativas ingresadas al Congreso orientadas a reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales.

En un diálogo con T13 Radio, la autoridad salió al paso de los cuestionamientos provenientes de la oposición, sector que acusa al Ejecutivo de aplicar un enfoque excesivamente punitivo para frenar la escalada de violencia en las aulas. Ante esto, la autoridad defendió la estrategia gubernamental subrayando la complejidad del fenómeno.

Respecto a la naturaleza de estos conflictos, sostuvo que “cuando nosotros vemos que existe violencia en las escuelas, sabemos que existe también un problema social de fondo. Cuando llega un chico con un arma a un colegio, es porque algo ocurrió varios años atrás para que llegáramos a ese punto”.

Para enfrentar este escenario de forma multidimensional, la secretaria de Estado detalló que la semana pasada se constituyó un comité social de emergencia. En esta instancia participan activamente los ministerios de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social, con el fin de gestionar el fenómeno de manera integral.

En esa misma línea de análisis, la autoridad hizo hincapié en la importancia del entorno temprano de los menores: “Cuando las familias reciben apoyo en la crianza, en los primeros años de vida, cuando los niños reciben herramientas socioemocionales, las posibilidades de violencia disminuyen significativamente”.

Asimismo, profundizó en el rol que debe cumplir el Ejecutivo para anticiparse a los hechos delictivos. “Nosotros tenemos la tarea de identificar dónde existen hoy día barrios más críticos, dónde vemos mayor deserción escolar, dónde vemos mayor articulación del crimen organizado, dónde puede actuar el Estado de manera más efectiva con medidas de prevención”, añadió la ministra.

La secretaria de Estado también mencionó que la Subsecretaría de la Niñez, a través de sus oficinas locales, posee datos fundamentales para la labor preventiva y evitar desenlaces trágicos. Según Wulf, el objetivo es otorgar tranquilidad a los establecimientos sin descuidar el origen de la crisis: “Es muy relevante hoy día dar certeza a las comunidades escolares de que van a poder contar con más herramientas de seguridad y resguardo de sus comunidades, pero también es fundamental para nosotros, para nuestra administración, enfrentar los problemas de fondo”.

Para concluir, la jefa de la cartera de Desarrollo Social enfatizó la urgencia de intervenir tempranamente en el sistema de protección de menores. “Sacar a niños que hoy día están en el sistema de protección que tienen entre 0 y 4 años, que hoy día están en residencia y no debiesen estar, es clave para su futuro y para que después no veamos situaciones lamentables, porque podemos corregir hoy día situaciones que si las proyectamos son muy difíciles después para el país”, sentenció.

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