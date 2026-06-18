Ministra de Desarrollo Social asumirá la coordinación del equipo especial para buscar a niños haitianos desaparecidos

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asumió la coordinación de la fuerza de tarea destinada a ubicar a menores haitianos con paradero desconocido, en el marco del ingreso masivo registrado entre los años 2022 y 2025.

La medida se oficializó tras una reunión en La Moneda, encabezada por el Presidente José Antonio Kast, junto a representantes de la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría y distintos ministerios involucrados, instancia en la que se abordaron las primeras acciones de coordinación interinstitucional.

Tras la cumbre, la secretaria de Estado dio a conocer las conclusiones del encuentro y recalcó "el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso".

En esa línea, la ministra enfatizó que el mandatario hizo "un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca".

Wulf explicó que la iniciativa busca agilizar el intercambio de información entre organismos del Estado y coordinar acciones para dar con el paradero de los menores.

Añadió que "como lo anunció el ministro del Interior este miércoles, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen".

Asimismo, informó que "en las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances".

Finalmente, la ministra de Desarrollo Social reiteró que el foco del Ejecutivo está en la protección de los menores involucrados.

"Como gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración", finalizó la ministra.

PURANOTICIA