Ministra de Defensa aclara que militar atacado en Colchane "no estaba sólo" y que se investiga por qué no estaba con municiones

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió al incidente que involucró el fin de semana a un soldado en la comuna de Colchane, región de Tarapacá, y anunció que ya está en curso una investigación para aclarar los hechos.

Lo primero que la secretaria de Estado aclaró es que el militar no estaba solo al momento del ataque. “Estaba en un puesto de observación fronteriza, donde él se encontraba en la sala de radio, había otro que estaba en la sala de descanso y había un carabinero y otro personal de ejército que estaba en el resguardo del Paso Ancestral, por lo tanto, no se encontraba solo”.

“El sí se encontraba en la sala de radio cuando sale, porque por radio se alerta que hay personas que están cerca del puesto de observación, en territorio nacional, no cruzando la frontera y, por tanto, él sale y ahí es donde ocurre el hecho, se encuentran con mujeres y se acerca para identificarlas y es atacado por la espalda, pero en ese puesto de observación no se encuentra solo”, agregó.

Trascendió en un primer momento que el soldado tenía su arma descargada. En este sentido, la ministra aclaró que ese antecedente es materia de investigación por el momento. “Puede ser que producto que se encontraba en la sala de radio, saca el cargador, se lo coloca en el traje por una medida de seguridad y al salir no lo colocó y, por tanto, se encontraba sin munición en ese momento, pero no es que no cuenten con municiones”.

“En este caso específico, como fue una reforma constitucional, tenemos Reglas de Uso de las Fuerzas y, por tanto, obviamente las pudo haber aplicado. Pudo haber alertado, hay paso por paso cuando ocurre una agresión, desde presentarse, desde pedir que se detengan, desde pedir la identificación, es decir, hay una serie de pasos que permiten hasta el uso de las fuerzas. Podría haber, en este caso, están las reglas vigentes”.

Respecto al estado de salud del uniformado, Fernández señaló que “se encuentra dentro de todo fuera de peligro, obviamente está en reposo, pero la buena noticia es que yo creo que lo más importante es que se encuentra fuera de peligro”.

En un comunicado, se informó que el incidente ocurrió a las 20:30 horas del sábado, en el Puesto de Observación Fronteriza (POF) “Prieto 2”, en el sector de Bofedales, donde el militar se encontraba de guardia.

En circunstancias que se investigan, fue agredido por dos hombres un funcionario del Ejército a quien le sustrajeron el fusil de cargo, sin cargadores, informó la Jefatura de la Fuerza Zona Fronteriza Tarapacá.

El comunicado oficial añadió que “se dispuso de inmediato el despliegue de personal de Ejército y de Carabineros de Chile con el propósito de localizar a los agresores y recuperar el fusil extraído”.

Posteriormente, el fusil fue encontrado en los alrededores del lugar del incidente, mientras que el militar agredido fue evacuado al Hospital Regional de Iquique, donde fue dado de alta a las 06.00 horas de este domingo.

