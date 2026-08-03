Ministra Chomalí rechaza proyecto de latidos fetales y afirma que no tiene evidencia científica

La ministra de Salud, May Chomalí, aseguró que no existe evidencia científica que demuestre que escuchar los latidos fetales antes de un aborto lleve a una mujer a cambiar su decisión, rechazando así el fundamento del proyecto de ley que propone incorporar esa medida en los casos contemplados por la legislación vigente.

En entrevista con Tele13 Radio, la secretaria de Estado sostuvo que la evidencia científica no respalda la iniciativa, pese a que el tema ha sido ampliamente debatido.

“Desde el punto de vista clínico, hemos mirado y no existe evidencia, que es lo que nos tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión en las tres causales", comentó.

La ministra insistió en que los estudios disponibles no avalan el efecto que busca la propuesta legislativa.

“No existe, y hemos buscado, evidencia científica que un acto como ese pueda reducir la posibilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto. No entiendo cuál es el sentido. Científicamente no hay sentido que la mujer vaya a cambiar de decisión", afirmó.

Asimismo, abordó los cuestionamientos sobre los posibles efectos emocionales de la medida.

“Se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo. No hemos mirado mucho los efectos psicológicos de la madre, pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay evidencia que la mujer vaya a cambiar de opinión", añadió.

EXÁMENES DE DROGAS A AUTORIDADES

Durante la entrevista, Chomalí también se refirió a la controversia generada por los exámenes de drogas aplicados a autoridades públicas, luego de la renuncia del entonces subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo tras obtener un resultado positivo en un control realizado en junio. Posteriormente, la contramuestra arrojó un resultado negativo.

Frente a esta situación, la ministra sostuvo que el protocolo debe ser revisado para evitar dudas respecto de su aplicación.

"Si hay controversia es porque el protocolo no está claro o porque es mejorable. O sea, debería ser tan prístino que no debería haber dudas de cuándo informar, qué informar, qué laboratorios están certificados", aseveró.

En esa línea, planteó que es necesario perfeccionar el procedimiento.

"Si hay controversia, es porque en algo estamos fallando", propuso, agregando que fueron informados de que "esto se va a revisar y va a pasar a otras instancias".

SALIDA DE LA EXSEREMI DE SALUD DE ARICA

La ministra también fue consultada por la salida de la exseremi de Salud de Arica, Karla Kapec, quien dejó el cargo luego de publicar un mensaje en el que solicitaba contratar militantes o "hijos de republicanos".

Al respecto, Chomalí confirmó que la decisión fue adoptada por el Ministerio de Salud.

"Le pedimos la renuncia, no me parece que está a la altura de lo que nosotros queremos de nuestro seremía", aseguró la máxima autoridad sanitaria.

Finalmente, enfatizó que la selección de funcionarios no debe estar condicionada por su militancia política.

“Que pongamos una traba para el acceso de buenos profesionales por pertenecer a un partido político, nos parece que no es lo más adecuado", sostuvo.

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