PDI desarticula clan familiar dedicado a la venta de drogas en Cerro Navia: cuatro integrantes quedan en prisión preventiva

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un clan familiar acusado de dedicarse a la venta de drogas en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana. El operativo permitió la captura de seis adultos, entre ellos dos mujeres, quienes fueron formalizados por delitos asociados al tráfico de sustancias ilícitas.

Tras la audiencia de formalización, cuatro de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros dos recibieron medidas cautelares de menor intensidad.

El subprefecto Boris Gormaz informó que el procedimiento se inició luego de denuncias realizadas por vecinos de la Villa Huelén, quienes alertaron sobre actividades vinculadas a la venta de drogas en el sector.

Con una orden judicial, detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT0) realizaron allanamientos en cuatro domicilios ubicados en calle Lago Banguelo, logrando intervenir el punto identificado como principal foco de la investigación.

En la vivienda principal, descrita como un inmueble fortificado con placas metálicas, los detectives incautaron tres ampollas de fentanilo, ketamina, marihuana, pasta base, dinero en efectivo, dos vehículos y teléfonos celulares.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó a los detenidos por tráfico de drogas, mientras que el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para cuatro imputados, considerando la gravedad de los antecedentes expuestos durante la audiencia.

PURANOTICIA