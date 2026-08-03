Delincuentes disparan contra inspectores municipales tras robo en Providencia y logran escapar

Delincuentes armados dispararon contra inspectores municipales de Providencia mientras escapaban de un robo registrado la noche del domingo en un local comercial de la comuna. Los proyectiles impactaron dos vehículos municipales, aunque no se registraron personas heridas. Los antisociales lograron darse a la fuga.

Según informó Carabineros, cerca de las 23:00 horas, cinco sujetos armados forzaron la puerta de un local comercial del Axis Outlet Premium, ubicado en calle Manuel Montt, donde amenazaron a un trabajador y sustrajeron diversa mercadería antes de huir.

Posteriormente, inspectores municipales localizaron el vehículo utilizado por la banda en la intersección de El Cacique con El Comendador. Al verse descubiertos, los delincuentes realizaron tres disparos contra los vehículos municipales, en las cercanías del túnel San Cristóbal.

Los disparos impactaron a dos patrullas municipales, pero ninguno de los inspectores resultó lesionado. Pese al operativo, los antisociales consiguieron escapar y son intensamente buscados por las policías.

PURANOTICIA