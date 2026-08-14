Ministra Arzola advierte que "estamos viendo hace bastante tiempo" un aumento de hechos de violencia escolar

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a la promulgación de la Ley Escuelas Protegidas que busca prevenir episodios de violencia en los establecimientos educacionales.

En conversación con radio Pauta, afirmó que "lo que estamos viendo hace bastante tiempo es un aumento de hechos de violencia, incluso delictuales, que ya escapa de lo que es la convivencia normal entre niños y de lo que puede enfrentar un profesor como educador".

"Esta ley viene justamente a entregar respaldo explícito al educador, que está tomando decisiones en la escuela, reforzar a la autoridad, entregarle herramientas", indicó.

En cuanto a la revisión de mochilas, la secretaria de Estado explicó que esta norma viene a "formalizar una práctica que ya está siendo necesaria para entregar certezas. Al formalizar una práctica y dar respaldos a quien tiene que aplicar la ley".

"También le entrega un respaldo explícito en las medidas que el profesor puede tomar en la sala de clases (...) dentro del enfoque formativo el profesor va a poder tomar medidas inmediatas para mantener el orden", añadió.

Respecto a la propuesta del Gobierno para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la titular de Educación apuntó a que “nosotros queremos un sistema que reconozca otros criterios, especialmente el mérito académico, y que el azar sea un criterio de última instancia y que no sea el que prima, como está siendo hoy día”.

“El sistema de admisión que tenemos hoy día le quitó totalmente la atribución a los directores escolares para sus procesos de admisión, porque se diseñó en un contexto de mucha desconfianza hacia los educadores y hacia los establecimientos educativos en general”, añadió.

Por otro lado, la autoridad comentó sobre el gasto público en educación superior y apuntó al reajuste anual de la gratuidad. "Nos está costando, en los últimos años nos ha costado entre 200 y 300 millones de dólares, a mí me servirían, si yo pudiera disponer de ellos, para equiparar las subvenciones por niños en jardines infantiles”, agregó.

En esa línea, apuntó a un deuda en materia de educación parvularia. "Lamentablemente hoy día estamos en una situación que esos 200 y 300 millones yo los tengo que destinar a cumplir una ley que me establece que se tienen que ir a la educación superior", indicó.

"Los márgenes para asignar recursos de cantidades importantes en educación son muy menores, pero lo que uno si puede hacer es Miramar iniciativas más pequeñas y tratar de generar espacios de eficiencia", precisó.

PURANOTICIA