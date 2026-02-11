Ministra Arredondo defiende financiamiento al festival Excéntrico y descarta intervención política en adjudicación

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, abordó las críticas por el financiamiento al Excéntrico Fest, una muestra internacional de cine y placeres críticos, que fue considerado por la oposición como "pornográfico".

Durante el lanzamiento en la Ciudad Puerto del Pasaporte de los sitios de Patrimonio Mundial de Chile, la secretaria de Estado explicó que los recursos se asignan bajo la Ley de Fomento Audiovisual.

"Nuestro rol siempre es estar disponibles para responder las distintas consultas que surjan, pero es importante destacar que este es un proceso con reglas, normas y bases donde las autoridades políticas no intervenimos", indicó.

La secretaria de Estado recalcó que el "cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento de la ley y de su reglamento, y además está hecho para que las autoridades políticas no intervengan en estos procesos".

Asimismo, argumentó que "estas son formas de funcionamiento que no son de esta administración, sino que se anclan en el desarrollo institucional que se ha ido construyendo desde el retorno a la democracia en adelante".

PURANOTICIA