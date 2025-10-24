Ministerio Público presentará querella en contra del exfiscal Guerra por delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho

El Ministerio Público presentará una querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra por prevaricación, violación de secreto y cohecho.

Así lo confirmó a CNN Chile el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien detalló que esta se dirige contra el exjefe de la fiscalía regional Metropolitana Oriente.

La acción judicial se enmarca en la investigación por el denominado caso Audio, que reveló conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla.

Según un reportaje de Ciper de 2024, en uno de esos diálogos ambos hablaban de coordinarse con “Andrés” (Chadwick) para darle una “salida” al caso Penta.

Los hechos indagados habrían ocurrido mientras Guerra lideraba causas de alto perfil, como el caso Penta y Exalmar.

